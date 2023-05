W Lubeni k. Rzeszowa odsłonięto tablicę upamiętniającą kapitana Henryka Wilka zamordowanego w Katyniu.

Tablica pamięci

Bohaterska działalność

Kpt. dypl. art. Henryk Wilk urodził się 24 czerwca 1897 r. w Lubeni (powiat rzeszowski). Po wybuchu wojny młody Henryk został przydzielony do I. Pułku Piechoty Legionów. W tamtejszych szeregach w latach 1918-1921 wziął udział w walkach z bolszewikami. W roku 1919 wyzwalał Wilno. Swoją obecność potwierdził również w starciach na Białorusi. Za namową przyjaciół ze szkolnej ławki rozpoczął naukę w wileńskim gimnazjum, które ukończył w 1924 r. W 1926 r. został mianowany do stopnia podporucznika, a niemal 10 lat później ukończył Wyższą Szkołę Wojskową Sił Zbrojnych II RP, znajdującą się w Warszawie przy ul. Koszykowej. Placówka zajmowała się szkoleniem i doszkalaniem oficerów sztabów. Wtedy też został przydzielony do Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI (DOK VI) – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP z siedzibą w garnizonie Lwów. Po wkroczeniu wojsk sowieckich dostał się do obozu jenieckiego w Starobielsku, a następnie z rozkazu Stalina, jak wielu polskich oficerów, został zabity w Charkowie w 1940 roku wraz z innymi 38000 więźniami. Został pochowany w masowym grobie pod Charkowem 1,5 km od wioski Piatichatki. Pośmiertnie został mianowany stopniem majora w 2007 r.