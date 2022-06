W IV LO stworzyli Kosmiczną Strefę Relaksu. Idealne miejsce do relaksu i odpoczynku

Kosmiczna Strefa Relaksu to miejsce dla każdego ucznia, nauczyciela i pracownika szkoły.

Znajdują się w niej wygodne siedziska z palet, stoliki, oświetlenie przypominające gwiazdy, regał z grami planszowymi i książkami, a także kosmiczne plakaty na ścianach, które razem z kolorystyką wnętrza i pozostałymi elementami nawiązują do patrona szkoły - M. Kopernika - i tworzą wyjątkową atmosferę.

Aby pozyskać fundusze na zrealizowanie wcześniej ustalonych planów, uczniowie wraz z samorządem uczniowskim podjęli szereg rozmaitych i kreatywnych działań. Zorganizowane zostały wieczory filmowe, odbyła się sprzedaż pierwszego wydania gazetki szkolnej, zostały wyprodukowane kosmiczne torby na ramię, a nawet powstała gra karciana „Mafia kopernikowska”, która jest oparta na zasadach popularnej gry „Mafia”.

- To niezwykłe, co wspólnie zrobiliśmy. W zespole było wprawdzie tylko 11 osób, lecz każdy, kto uczęszcza do IV LO, przyczynił się do zrealizowania projektu ProSpace w 100 proc. - mówi Szymon Domarski, koordynator projektu ProSpace.