W grudniu Łaźnie Rzymskie za symboliczną złotówkę w Muzeum-Zamek w Łańcucie

W trakcie dwóch zimowych miesięcy konserwacji poddawane są zamkowe wnętrza i eksponaty, a podłogi - woskowane oraz froterowane. Są to rutynowe prace, prowadzone w łańcuckim Muzeum po każdym sezonie turystycznym.

Wyjątkowo jednak w tym roku, w grudniu czynne pozostają wybrane wystawy. Oprócz Storczykarni jest to Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego, zlokalizowane w dawnej Oranżerii i dawnej Ujeżdżalni. Ponadto do 22 grudnia turyści mogą zwiedzić także Łaźnie Rzymskie, znajdujące się w zamkowych piwnicach. Bilet do ordynackiego spa w tym czasie kosztuje symboliczną złotówkę.

Wejściówki na wszystkie ekspozycje czynne w grudniu, do kupienia wyłącznie przy wejściu na każdą z nich. Szczegółowe informacje na temat dni i godzin otwarcia znajdują się na stronie Muzeum.