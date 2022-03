W gminie Krasne k. Rzeszowa ktoś notorycznie podrzuca śmieci

O tym, że ktoś bezkarnie pozbywa się odpadów na terenie gminy Krasne poinformowali nas tamtejsi mieszkańcy.

-Podejrzewam, że ktoś z Rzeszowa postanowił sobie zrobić wysypisko w naszej miejscowości. Już kolejny raz w nocy podrzucone zostały śmieci na ten teren. Trzeba być naprawdę ignorantem i złośliwym człowiekiem, żeby w dzikim polu pozbywać się odpadów. Przecież i tak płaci się, co miesiąc za śmieci wiec, co za problem spakować je do worków i wystawić przed dom. Słów brakuje na takie postępowanie – irytuje się mieszkanka Krasnego.