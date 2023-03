W Głogowie Małopolskim powstanie 10 nowych dróg za 6,5 mln zł

W ramach podpisanej umowy w ciągu ośmiu miesięcy wybudowanych zostanie 10 nowych dróg. Na osiedlu Niwa będą to następujące ulice: ul. Jodłowa, ul. Dębowa, ul. Wrzosowa, ul. Skargi, ul. Świerkowa, ul. Lubomirskiej, ul. Moniuszki, ul. Floriana, ul. Głowackiego, ul. Jagiełły. Zaś na osiedlu Zabajka dwie ulice: Fiołkowa i Daliowa.5 MILIONA ZŁ NA DROGI

- Tegoroczna inwestycja w drogi na osiedlu Niwa przybliża nas do zakończenia etapu asfaltowania dróg na tym osiedlu- mówi Paweł Baj burmistrz Głogowa Małp.

-Pierwsze plany osiedla opracowane zostały już w pierwszej połowie lat 90-tych XX w. Wtedy to Rada Miejska przyjęła miejscowy plan i rozpoczął się etap budowy. Wytyczono pasy drogowe i wydzielono miejsca na cele publiczne: kościół, plac zabaw, boisko itp. Rozpoczął się etap budowy sieci wodnych i kanalizacyjnych, urządzeń sanitarnych, gazociągu i elektryfikacji osiedla. W kolejnym etapie rozpoczęła się budowa domów jedno i wielorodzinnych, następnie zaś dróg. Historia powstawania osiedla Niwa, przypomina znaną prawdę, że postęp urbanizacji miejskiej jest wprost proporcjonalny do kondycji gospodarczej kraju i co się z tym wiąże zasobności mieszkańców miasta – dodaje burmistrz Paweł Baj.