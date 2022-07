W czwartek odbył się plenerowy koncert Patryka Matei [ZDJĘCIA]

Patryk Mateja jest wokalistą, multiinstrumentalistą i autorem tekstów. Artysta w 2019 roku wydał swoją pierwszą płytę Już To Wiem z polskimi tekstami. Mateja zagrał setki koncertów zarówno na mniejszych i większych scenach muzycznych. Muzyk jest laureatem wielu festiwali muzycznych, między innymi Dino Top, Alternatywy 4, Kill Me With The Music. Mateja jest liderem rzeszowskiego rockowego zespołu Fern Eyes.

Zobaczcie zdjęcia z czwartkowego koncertu!