W czwartek na Politechnice Rzeszowskiej finał kolejnej edycji konkursu GG Robot

Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2023 „Ostatnie tajemnice Ziemi” stawia sobie na celu edukowanie młodych i przygotowanie ich do kształcenia politechnicznego.

Uczestnicy zmierzą się w 3 kategoriach wiekowych: klasy 4-6 szkół podstawowych, klasy 7-8 szkół podstawowych oraz kategorii Open. Podział na grupy wiekowe pozwoli na sprawiedliwą i wyrównaną walkę między rówieśnikami.

Tegoroczny finał odbędzie się 19-20 kwietnia w budynku Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej przy ulicy Akademickiej 8. Weźmie w nim udział ponad 300 uczestników w blisko 100 drużynach: 15 drużyn w kategorii Open, 36 drużyn w kategorii klas 7-8 SP oraz 38 zespołów w kategorii klas 4-6 SP.

Zagadnienia poruszane w tym roku dotyczyć będą wszelakiego rodzaju badania Ziemi. Konstruowane roboty podczas 8 zadań będą sprawdzane pod względem przejazdów, w trakcie których mają dokonać m.in. poboru materiału bądź przetransportowania próbek lub naukowców do wyznaczonego miejsca. Wszystkie zadania owiane są sporą ilością ciekawostek i faktów ze świata oraz procesów jego badania, co pozwoli obudzić w uczestnikach nowe zainteresowania. Celem ostatniego zadania jest ocena całkowitej autonomii robota od etapu samoczynnego rozpoczęcia do zakończenia przejazdu.