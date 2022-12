W czwartek 8.12 część ulicy Słowackiego w Rzeszowie będzie wyłączona z ruchu

W godzinach od 10 do 22 ul. Słowackiego, od wysokości parkingu za Ratuszem (Słowackiego 17a) do placu Farnego (także ul. Matejki) będzie wyłączona z ruchu samochodowego. Dopuszczone będą tylko dostawy do lokali gastronomicznych, handlowych i usługowych.

Świąteczny Konwój Radia ZET w Rzeszowie pojawi się 8 grudnia (czwartek). Konwój poprowadzi doskonale znany z anteny Radia ZET - Kamil Nosel. Wydarzenia rozpoczną się o godzinie 14 i będą trwały do godziny 19. Na rzeszowian będzie czekał szereg atrakcji, w tym warsztaty kulinarne, strefa karaoke, strefa animacji z gorącą czekoladą, ciężarówka pełna słodyczy, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania (m.in. roboty kuchenne, zestawy mięs i wędlin na święta, vouchery na paliwo czy zestawy świątecznych gadżetów).