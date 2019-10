W centrum Rzeszowa powstaną dwa wielopoziomowe parkingi. Poczekamy nie więcej niż 3 lata [WIZUALIZACJE]

Parking na Podpromiu jest w tej chwili podzielony na dwie części. Tę od strony północno-wschodniej wybudował deweloper, który obok zapowiada budowę wieżowców. Część miejska to starszy plac, rozciągający się od południowej strony mostu Zamkowego, po schody prowadzące do hali.

- Okolica mostu i hali szybko się zmienia, powstają tu nowe budynki, a budowa kolejnych jest w przygotowaniu. To oznacza, że liczba samochodów w tej okolicy niebawem wzrośnie, a kolejne inwestycje bardzo szybko doprowadzą do zajęcia parkingu, z którego korzystają kibice i goście przyjeżdżający do hali – mówi Marcin Deręgowski. Na przykład od strony Olszynek firma deweloperska zamierza budować najwyższe w mieście wieżowce, a kolejne bloki mieszkalne powstają już także od strony ul. Lenartowicza. Rozwiązaniem ma być budowa dodatkowych poziomów nad istniejącą płytą.

- Planujemy dodatkowe trzy piętra, dzięki czemu liczba miejsc wzrośnie do ponad tysiąca. Górny poziom ma być równy jezdni mostu zamkowego

– mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Z myślą o kąpielisku

Dodatkowe piętra miasto chce budować także nad istniejącym parkingiem przy ulicy Pułaskiego, obok hali sportowej i odkrytych basenów ROSiR. On także jest bezpłatny, chociaż leży na terenie płatnej strefy. Na co dzień korzystają z niego przede wszystkim kierowcy przyjeżdżający do pracy w centrum Rzeszowa. W sezonie letnim służy także gościom kąpieliska. Zaledwie 70 miejsc postojowych, które są do ich dyspozycji to jednak zdecydowanie zbyt mało w stosunku do potrzeb. Koncepcja opracowana dla miasta zakłada rozbudowę parkingu do ponad 230 miejsc.