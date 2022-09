VIII Noc Bibliotek już w październiku. Czeka moc atrakcji

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja mająca na celu zachęcanie do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek. Tegoroczna, VIII edycja odbędzie się pod hasłem „To musi się powieść!”. 1 października Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci wraz z opiekunami do odwiedzenia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11, gdzie w godzinach 16:00-18:00 odbędą się warsztaty budowania z klocków LEGO. Na godzinę 16:00 zaplanowano warsztaty o tematyce historycznej – na średniowiecznym zamku, które potrwają do 16:45. Z kolei w godzinach 17:00 – 18:00 uczestnicy będą mieli okazję zbudować własne pojazdy podczas zajęć Potęga Wiatru.

Obowiązują zapisy pod nr. Tel. 178669457

W Filii nr 4 w godzinach 17:00 – 20:00 również będzie czekać wiele atrakcji.



W programie: