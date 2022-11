Uwaga kierowcy! Niedługo ulicami Rzeszowa przejedzie transport elementów gigantycznej maszyny

- Żeby transport części się udał, trzeba będzie przygotować odpowiednio trasę. Dlatego w poniedziałek (21 listopada) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ul. 9 Dywizji Piechoty - informuje Urząd Miasta Rzeszowa. - Część ulicy, na odcinku od ul. Zawiszy Czarnego do ronda na ul. Podkarpackiej zostanie wyłączona.

Części giganta TBM (ang. Tunnel Boring Machine) przejadą przez Rzeszów w nocy z 28 na 29 listopada.

Maszyna wydrąży tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica w woj. podkarpackim, Kolos ma długość 112 m i średnicę tarczy 15,2 m! Ten olbrzymi „kret” transportowany jest z Hiszpanii w elementach. Część bezpośrednio drogą lądową na ciężarówkach, a największe elementy przypłynęły do Polski statkiem. Ze Szczecina do Opola przetransportowane zostały barkami i pontonami po Odrze, a teraz jadą lądem, co wiąże się z utrudnieniami w ruchu.