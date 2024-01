Uwaga kierowcy i piesi! Dziś wieczorem drogi i chodniki mogą być oblodzone

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest aktualny dziś od godziny 22 do godz. 6 w piątek.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.

Temperatura powietrza obniży się do około -2 st. C, przy gruncie do około -4 st. C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do soboty.

Lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Powiaty, których dotyczy ostrzeżenie:

bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i strzyżowski.