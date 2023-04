Uwaga! Dziś w nocy i nad ranem możliwe przymrozki w Rzeszowie i okolicy

Dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski - w tych powiatach obowiązuje ostrzeżenie przed przymrozkami.

Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie jest ono ważne od godz. 2 do godz. 9 w poniedziałek.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do -4 st. C.

Ostrzeżenie o przymrozkach będzie kontynuowane w kolejnych dobach, aż do środy 5 kwietnia lub czwartku 6 kwietnia (rano).