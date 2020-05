Uwaga, będzie ulewa! Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia w Rzeszowie

Zagrożenie pierwszego stopnia to warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie życia lub zdrowia. IMGW prognozuje, że dziś, 30 maja, od ok. godz. 21 do godz. 3 następnego dnia mogą wystąpić w naszym województwie intensywne opady. Według prognoz prawdopodobieństwo ich wystąpienia to aż 80 proc.

Jak ma to wyglądać w Rzeszowie?

- Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia od 40 mm do 50 mm, a miejscami do 70 mm

- pisze Monika Kaseja z IMGW - PIB.

Taka sytuacja tyczy się całego pow. rzeszowskiego.