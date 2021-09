Urokliwy i groźny Wisłok w Rzeszowie na zdjęciach sprzed lat

Tutaj były kiedyś - wytyczone pomostem - baseny, ale to jeszcze w czasach, kiedy woda była w miarę czysta. Wtedy, gdy zrobiono to zdjęcie, zalew ani jego otoczenie w tym miejscu raczej nie zachęcały już do wypoczynku... Data: 8 marca 1992 r.

Adam Malkiewicz