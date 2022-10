Uroczyste otwarcie TUTU. W sobotę bezpłatne atrakcje dla dzieci! Beata Terczyńska

Już w najbliższą sobotę ukraińskie i polskie dzieci będą mogły spędzić wyjątkowy dzień! Koncert mobilnej filharmonii, animacje, konkursy z nagrodami, słodkie upominki i m.in. arteterapia czyli to, co dzieci lubią najbardziej! A wszystko to z okazji uroczystego otwarcia Centrum Rozwoju Psychofizycznego TUTU – miejsca, które zapewnia wsparcie dzieciom.