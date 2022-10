Umowa na świąteczne oświetlenie podpisana. Dekoracje będą wisiały o dwa tygodnie krócej

Przypomnijmy. W połowie sierpnia pisaliśmy, że Rzeszów szuka wykonawcy oświetlenia świątecznego, które w grudniu ozdobi ulice, ronda i wiadukty. W sumie miały być 474 sztuki dekoracji.

Oczekiwane były dekoracje latarni w formie m.in. gałązek, palących się sztucznych ogni, gwiazdek, śnieżynek, rozet, koron, stroików np. z płonącymi latarenkami, wysokich choinek, a także konstrukcji z reniferami i jelonkami oraz w formie bombki zwieńczonej kokardą. Atrakcją miała być karuzela.

Zaplanowano na ten cel budżet w wysokości 1,7 mln zł. To podzieliło rzeszowian. Jedni uważali, że kwota w obliczu drożyzny, kryzysu gospodarczego i energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie jest stanowczo za wysoka i absolutnie trzeba szukać oszczędności, gdzie tylko się da. Proponowali ograniczenie liczby światełek albo udekorowanych ulic, skrócenie godzin oświetlenia. Inni z kolei nie wyobrażali sobie, by oszczędzać na czymś, co sprawia, że atmosfera w mieście w okresie świąt staje się przyjemniejsza, wyjątkowa a poza tym to wizytówka miasta, które teraz odwiedza wielu gości z całego świata.