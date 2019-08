Ukradł z kościoła w Rzeszowie kielichy liturgiczne, puszki Caritasu i relikwie św. Teresy. Prokuratura poszukuje go listem gończym

Wszystko wydarzyło się w zimową noc z 28 lutego 2015 r. na 1 marca 2015 r. w Rzeszowie. To wtedy 34-letni Tomasz Goleń miał wyłamać kratę zabezpieczającą szyb wentylacyjny i dostał się do kościoła p.w. Św. Wojciecha i Stanisława.

Jego łupem padły cenne dla wierzących monstrancje z relikwiami Św. Teresy i rodziców Św, Teresy. Oprócz tego sprawca, którego ostatnie miejsce zamieszkania to Łańcut, zabrał z kościoła 4 kielichy liturgiczne, 2 mikrofony bezprzewodowe, 2 puszki Caritas, pilot do systemu alarmowego, 6 sztuk kluczy do pomieszczeń kościoła, około 200 zł, 2 pojemników dla chorych, 7 paten, metalowy stojak, bursę oraz 2 pokrywki o łącznej wartości około 5.100 zł, 5 sztuk kluczy, pilota samochodowego oraz 3 zapalniczki o łącznej wartości 310 zł.

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje mężczyzny listem gończym.