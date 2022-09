Uczestnicy zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie wrócili z konkursu ze Słowacji z nagrodami! Zobaczcie zdjęcia!

To Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Topl’ou był miejscem, w którym w dniach 21-22 września 2022 roku, odbył się Festiwal Piosenki Popularnej Złoty Kasztan.

Na Słowację pojechało pięć wokalistek z Młodzieżowego Domu Kultury: Aleksandra Mac, Liliana Cioch, Michalina Grzybowska, Kinga Paszek i Marcelina Drupka.

W kategorii śpiewu solowego I miejsce zajęła Marcelina Drupka, przygotowana przez Dominikę Kindrat, z kolei II miejsce przyznano Aleksandrze Mac z pracowni Anny Olszewskiej.

Dominika Kindrat

Wszyscy uczestnicy dostali nagrodę - ukulele, jednak zwycięzcy konkursu otrzymali dodatkowo statuetki.

Złoty Kasztan to festiwal, który trwa już od ponad 30. lat cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród młodzieży, która na scenie w Miejskim Domu Kultury we Vranovie może stać na scenie wśród wybitnych muzyków, którzy także przygotowują się do tego konkursu.