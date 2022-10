Uczciwie w przybliżeniu - poznajcie grupę AFAIR OZ [WYWIAD]

Czy nazwa Waszej grupy filmowej ma jakiś głębszy sens?

Oczywiście. AFAIR OZ to skrót od AFAIR On Zoom - w przełożeniu na polski - "uczciwie w przybliżeniu", co można interpretować na wiele sposobów. Dla nas to oznacza przyzwoitość i szczerość przekazu względem odbiorców. A także uczciwe przedstawienie ważnych tematów, rzetelne wykonywanie swojej pracy.

AFAIR OZ

Skąd czerpiecie inspiracje do filmów?

Życie daje nam najwięcej inspiracji. Mówi się, że to ono pisze najlepsze scenariusze. Czerpiemy często z naszych doświadczeń lub z historii naszych najbliższych i znajomych, a nawet obcych ludzi. Czasem są to nasze własne emocje i uczucia, które chcemy uwolnić. Czasem wydarzenia na świecie, a czasem wierzenia, mitologie czy rozważania o przyszłości. Wszystko jest dla nas inspirujące.

Premiera filmu AFAIR OZ na Politechnice Rzeszowskiej