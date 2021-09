Tygodniowy przegląd prasy (Rzeszów, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

99 projektów zgłoszono do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Głosowanie już się rozpoczęło i potrwa do 8 października.

Dorośli mieszkańcy odczuwają silną więź z Rzeszowem. Nie tylko go podziwiają, ale są dumni ze swego miasta. Ba, kochają Rzeszów i uważają, że Rzeszów to jest ich miejsce na Ziemi. Studenci i uczniowie też darzą Rzeszów pozytywnymi uczuciami, ale już trochę mniej – wynika z najnowszych badań.

Kierowcy domagają się zwiększenia dopuszczalnej prędkości z 50 km/h do 70 km/h na alei Sikorskiego. Chodzi o trzykilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Strażacką i Robotniczą aż do Tyczyna. Dodajmy, że jest to trasa, którą codziennie pokonuje tysiące kierowców. – Mam wrażenie, że na ograniczeniu prędkości korzystają tylko policjanci, dla których jest to jedno z ulubionych miejsc do wlepiania mandatów – mówi pan Wojciech, taksówkarz z Rzeszowa. Miejscy urzędnicy nie chcą jednak podnieść limitu prędkości. Jaki jest tego powód?

Łącznik ul. Wierzbowej z al. Kopisto to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Rzeszowie. Według założeń nowa ulica ma znacznie usprawnić ruch komunikacyjny w centrum miasta. Choć część mieszkańców protestowała przeciwko budowie, argumentując, że znikają kolejne tereny zielone, a droga wcale nie rozładuje korków. 600-metrowy odcinek między ul. Wierzbową i al. Kopisto, z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, ma być gotowy do 31 grudnia 2021 r. Koszt budowy wynosi 7,6 mln złotych. Zobaczcie, jak postępują prace!