Tygodniowy przegląd prasy (Rzeszów, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Rzeszowa

Olszynki Park to chyba jedna z najciekawszych inwestycji ostatnich lat w Rzeszowie. Inwestor, APK Development, zapowiadał stworzenie tam ponad 130 metrowego wieżowca! Oprócz tego ma tam powstać piętrowy parking. Jednak każdy chyba widzi, że póki co nie widać zbyt postępów prac, wszystko przez to, że plac budowy jest zasłonięty. Udało nam się jednak zobaczyć, co kryje się za wysokim ogrodzeniem. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do oglądania zdjęć.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

Kino rowerowe było pierwszą imprezą zorganizowaną w Rzeszowie po odmrożeniu kultury. W czwartek wieczorem na placu przed Estradą Rzeszowską rowerzyści - kinomani mogli obejrzeć film "Nie dojechać nigdy". To opowieść o życiu Piotra Strzeżysza - współczesnego nomady, który od ponad 20 lat włóczy się po świecie ze swoim jednośladem. Imprezę zorganizował Rzeszowski Inkubator Kultury. Czy skusiło się dużo uczestników? Zobaczcie zdjęcia.