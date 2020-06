Tych kin już w Rzeszowie nie ma. Kultowe kina, które wspominają rzeszowianie

Po epidemii otwarte są w Rzeszowie dwa kina: Zorza i Kino za Rogiem Cafe. Oprócz tego czekamy na Helios i Multikino. I to wszystko, a jeszcze nie tak dawno w stolicy Podkarpacia kin było znacznie więcej. Fundacja Rzeszowska przygotowała rok temu zestawienie "Kino, którego nie ma" i to właśnie w oparciu o nie powstał ten materiał. Zachęcamy do zapoznania się ze świetną inicjatywą (http://rzeszowska.org.pl/inicjatywy/kino-ktorego-nie-ma/). A teraz zapraszamy do wyboru kilku najciekawszych kin, które wybraliśmy. Pamiętacie niektóre z pozycji?

Abonament RTV nie będzie ściągany od dłużników? Wideo