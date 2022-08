Twoje dziecko lubi Misia Paddingtona? Polecamy kolejne, pięknie wydane opowiadania o zabawnym niedźwiadku dla najmłodszych

"Paddington w ogrodzie"

Wydawnictwo: Znak emotikon, rok wydania: 2022

Książki o Paddingtonie to klasyka literatury brytyjskiej, która od ponad 60 lat rozpala dziecięce serca Znak Emotikon

Tym razem akcja dzieje się w ogrodzie. Zbliża się Dzień Ogrodnika, a wraz z nim konkurs, który Paddington bardzo chciałby wygrać. Jedyne, co może mu stanąć na przeszkodzie, to dziwnie zdenerwowani robotnicy z sąsiedniego placu budowy. Czyżby miało to coś wspólnego ze słoikiem marmolady, który miś zostawił na trawniku?

Książka "Paddington w ogrodzie" nie tylko bawi, ale i uczy.

Atutem książki są piękne ilustracje, które przykuwają wzrok, a ich detale można odkrywać godzinami.

"Paddington. Historia pewnego niedźwiadka z Peru"

Wydawnictwo: Znak emotikon, rok wydania: 2022

O książce

Na peronie stacji kolejowej stał samotny miś. Przybył z Mrocznego Zakątka Peru i marzył o domu pełnym ciepła i miłości. „Proszę zaopiekować się tym niedźwiadkiem”, przeczytali państwo Brownowie na tabliczce zawieszonej na szyi zwierzaka. Ale jak to zrobić? Zamieszkać z niedźwiedziem pod jednym dachem?

Tak rozpoczyna się historia jednego z najsłynniejszych misiów świata – Paddingtona!