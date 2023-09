Trwa wystawa „Dzieci Świata" autorstwa Elżbiety Dzikowskiej

W kulturalnej przestrzeni centrum od 9 września do 28 października br. będzie można podziwiać wystawę „Dzieci Świata", która przeniesie nas w niezwykłą podróż przez różne zakątki globu. Autorką tych fascynujących fotografii jest Elżbieta Dzikowska, podróżniczka znana widzom m.in. z programu „Pieprz i Wanilia", zrealizowanego dla TVP wspólnie z legendarnym Tony Halikiem.

Wystawa „Dzieci Świata" to nie tylko galeria fotografii, to przede wszystkim opowieść o życiu, marzeniach i codzienności dzieci z różnych części świata. Elżbieta Dzikowska, przemierzając kontynenty przez wiele lat, uchwyciła chwile szczęścia, tęsknoty, uśmiechu i zadumy na twarzach dzieci, które spotykała w swoich podróżach. Jej zdjęcia przenoszą nas do miejsc odległych geograficznie i kulturowo, ale jednocześnie ukazują wspólną ludzką więź, która łączy nas wszystkich.

Wystawie towarzyszyć będzie konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z dalekiego świata", skierowany do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. To wyjątkowa okazja dla najmłodszych artystów, aby wyrazić swoją wyobraźnię i zrozumienie różnorodności kulturowej poprzez sztukę. Prace konkursowe można przesyłać do 6 października 2023 roku.