Trwa wiosenna edycja Festiwalu Roślin w Rzeszowie [WIDEO]

W dniach 15-16 kwietnia w Hali Sportowej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Hoffmanowej 25 trwa Festiwal Roślin. Po ogromnym zainteresowaniu podczas poprzednich edycji, wystawcy przywieźli do dużo towaru.

- Jak co edycję szykujemy piękne, nowe gatunki roślin, rozszerzając nasz i tak już bogaty asortyment o te, których wcześniej nie było. No i oczywiście... oprócz tych najpopularniejszych, znajdziecie też dział roślin kolekcjonerskich, których ceny staramy się aby były bezkonkurencyjnie niskie (co w poprzednim sezonie udowodniliśmy chyba wszystkim). Również jak co sezon zmieniamy wzory doniczek. Na wydarzeniu znajdziecie też naszą bestsellerową książkę (o którą tak pytacie), torby tekstylne, akcesoria dla pasjonatów i kto wie co jeszcze - mówią organizatorzy.