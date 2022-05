Trwa sezon na czosnek niedźwiedzi! Do czego możemy wykorzystać go w kuchni?

- Czosnek niedźwiedzi ceniony jest dzięki swoim właściwościom leczniczym, odżywczym i smakowym - mówi Ewa Muszyńska, dietetyk z Centrum Dietetycznego Naturhouse w Rzeszowie.

Do czego możemy wykorzystać go w kuchni?

- Moją ulubioną formą spożywania czosnku niedźwiedziego jest pesto - posiekane, wymieszane z oliwą, przyprawami, świetnie uzupełnia dania z makaronem czy kaszotto. Pesto ma też tę zaletę, że możemy go przechowywać dłużej w spiżarni i wspomagać się nim w trakcie infekcji. W wersji na surowo twarożek wymieszany z listkami smakuje wybornie. Również jako dodatek do sałatek, zup czy farsz do pierogów ruskich. Świeże listki pasują do mizerii, a także wymieszane z masłem jako smarowidło do pieczywa. Najlepiej smakują młode liście, wczesną wiosną. Można go jednak utrwalić w formie nalewki, pesto lub ususzyć, a nawet ukisić, aby cieszyć się jego smakiem na dłużej - podkreśla dietetyk.