Trwa referendum strajkowe w rzeszowskim MPK. Do południa zagłosowało ponad 300 osób

Referendum jest skutkiem fiaska piątkowych rozmów pomiędzy władzami MPK a reprezentującymi załogę czterema związkami zawodowymi. Związkowcy walczą o podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników o 500 zł do podstawy pensji co daje zwiększenie o 2,94 zł stawki dla pracowników wynagradzanych według formy godzinowej. Władze MPK gotowe są przystać na 500 zł podwyżki brutto i to jest główna oś sporu.

-Ustąpiliśmy z naszymi żądaniami już dwukrotnie, bo wchodząc w spór zbiorowy staraliśmy się o wzrost wynagrodzeń o 900 zł brutto, następnie było 700 zł i zeszliśmy do 500 zł. Dalej nie zamierzamy ustępować. Wzrost pensji o 500 zł brutto jak proponuje dyrekcja jest nie do przyjęcia, ponieważ około 40 procent tej podwyżki pójdzie na podatki. Głosowałam oczywiście za protestem, ponieważ pracujemy od bladego świtu do późnej nocy, w niedziele i święta, więc należą nam się godne zarobki. Wierzę, że pasażerowie nas zrozumieją –mówi Elżbieta Jakóbowicz przewodnicząca Wolnego Związku Zawodowego Pracowników MPK