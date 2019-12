Trwa polowanie na choinkę. Najtańsze drzewko w Rzeszowie kupimy już za 30-50 złotych

Czuć już świąteczną gorączkę. Na pierwszy ogień idzie zakup choinki Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Kupując żywe choinki nie wyrządzamy środowisku szkody, bo rosną one na specjalnych plantacjach, na których w puste miejsca co roku dosadza się nowe. Nie każdego stać jednak na szlachetne odmiany świerku, sosnę, czy sprowadzalną do nas z Niemiec lub Holandii jodłę kaukaską. Gdzie w Rzeszowie najlepiej kupić świąteczne drzewko?