Trochę pozytywnej energii dla świata na rzeszowskim Rynku - "Weekend Dobra" z wolontariuszami Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości

"Weekend Dobra" to wydarzenie, na które mógł przyjść każdy, niezależnie od wieku. Organizatorem było Stowarzyszenie Wiosna, pod którego skrzydłami swoje pasje realizują wolontariusze ze Szlachetnej Paczki oraz Akademii Przyszłości. Dzisiejszy event miał na celu pokazanie ludziom, jak łatwe i przyjemne jest czynienie dobra dla innych - wystarczy tylko chcieć. Podczas "imprezy" uczestnicy mogli pobawić się przy muzyce, tańczyli m.in. poloneza, czy belgijkę. Chętni mieli możliwość podpisania się pod manifestem #ODPOWIADAM DOBREM, na który przyklejali też karteczki ze swoimi dobrymi uczynkami. "Weekend Dobra" miał też zachęcać uczestników do spróbowania swoich sił jako wolontariusze. Zobacz jak wyglądało to radosne święto i jakie atrakcje oferowali organizatorzy.

