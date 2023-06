Triathlon w Rzeszowie. Sprawdź, jakie będą zmiany w kursach MPK

Autobusy linii nr 12 zostaną skierowane objazdem przez ulicę Sikorskiego, Kard. K. Wojtyły, Gościnną do Jana Pawła II i dalej trasą bez zmian, skąd rozpoczynać będzie kursy powrotne tą samą trasą.

Autobusy linii nr 8 do przystanku Sikorskiego domki 08 bez zmian, następnie dalej Sikorskiego do przystanku Sikorskiego / Kard. K. Wojtyły 16 z pominięciem przystanków na ulicach Kwiatkowskiego, Strażackiej, Miłej i K. K. Wojtyły, skąd rozpoczynać będzie kursy powrotne tą samą trasą.

Autobusy linii nr 2 do przystanku Sikorskiego domki 08 bez zmian, następnie dalej Sikorskiego do K. K. Wojtyły pętla 04 z pominięciem przystanków na ulicach, Strażackiej, Miłej i K. K. Wojtyły, skąd rozpoczynać będzie kursy powrotne tą samą trasą.

W dniu 10 czerwca br. godz. ok. 9:00 – 17:30 dla autobusów komunikacji miejskiej nastąpi zamknięcie ulic Kwiatkowskiego (na odcinku od skrzyż. z ul. Strażacką do skrzyż. z ul. Jachowicza) i Strażackiej.

Autobusy linii nr 14 zostaną skierowane objazdem przez ulicę Sikorskiego do K. K. Wojtyły pętla 04 z pominięciem przystanków na ulicach, Strażackiej, Miłej i K. K. Wojtyły, skąd rozpoczynać będzie kursy powrotne tą samą trasą.

Autobusy linii nr 31 zostaną skierowane objazdem przez Al. Powst. Warszawy, Sikorskiego do przystanku Sikorskiego / Kard. K. Wojtyły 16 z pominięciem przystanków na ulicach Kwiatkowskiego, Strażackiej, Miłej i K. K. Wojtyły, skąd rozpoczynać będzie kursy powrotne tą samą trasą.

W dniu 11 czerwca br. godz. ok. 10:15-15:00 dla autobusów komunikacji miejskiej nastąpi zamknięcie ulic Kwiatkowskiego (od skrzyż. z ul. Grabskiego do ulicy Jana Pawła II), Jana Pawła II (na całej długości), Budziwojskiej (od skrzyż. z ul. Jana Pawła II do skrzyż. z ul. Podleśną), Podleśnej (na całej długości).