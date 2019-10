Trauma w Vinylu. W zamian za odwołany majowy koncert, zespół wystąpi 18 października

Trauma powstała w Elblągu w 1988 roku i od tamtego czasu działa nieprzerwanie (do 1992 grupa nosiła nazwę Thanatos). Zespół zdobył uznanie w Polsce i zagranicą, a entuzjastyczne recenzje płyt pojawiały się w najbardziej prestiżowych i uznanych periodykach na świecie, poświęconych muzyce metalowej. Trauma grała koncerty u boku gwiazd metalu z całego świata. Występowała zarówno na dużych festiwalach, jak i w małych klubach. Grupa ma na koncie siedem płyt studyjnych i jeden album koncertowy, a początkiem przyszłego roku planowana jest premiera najnowszej płyty.

Koncert Traumy miał odbyć się w maju, ale zwykły pech sprawił, że perkusista dzień przed występem trafił do szpitala. Muzycy od razu zapowiedzieli, że do Rzeszowa przyjadą najszybciej jak się da i słowa dotrzymali. W najbliższy piątek czeka nas prawdziwa metalowa uczta!

Tankograd to doom metalowy zespół założony w 2015 roku w Warszawie. Mimo krótkiego stażu mają już wielu oddanych fanów. Ich muzyka to wolne i ciężkie rytmy połączone z przygnębiającymi tekstami o wojnie, totalitarnej opresji i zrujnowanych miastach. Ich płyta „Totalitarian” to jeden najciekawszych debiutów tego roku.

Rzeszowiacy z Atropine działają od 2009 roku. W tym roku nagrali bardzo dobrą płytę pt. „Death Is Coming” a obecnie pracują już nad nowym mini albumem. Rasowy death metal, który w warunkach koncertowych sprawdza się wyśmienicie!

Koncert odbędzie się w piątek 18 października o godzinie 19:00 w klubie Vinyl (Al. Piłsudskiego 31). Bilety można kupić tylko na bramce przed koncertem. Od 19:00 do 20:30 można będzie je nabyć w cenie 30zł, a po 20:30 za 35 zł.

