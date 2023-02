TOP 17 ginekologów w Rzeszowie. Tych lekarzy poleca najwięcej pacjentów. Sprawdź! [LISTA]

Zmagasz się z problemami układu nerwowego i szukasz dobrego neurologa? Przedstawiamy 10 specjalistów najczęściej polecanych przez użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl. Znajdziesz tutaj nazwiska lekarzy oraz adresy, pod jakimi przyjmują. Kryteria rankingu to ocena oraz liczba opinii.

Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tys. osób w Polsce. Jest on drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań w polskiej populacji. To trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet i czwarty wśród mężczyzn. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby. Podczas badania usuwane są polipy, które w przyszłości mogłyby przekształcić się w stany nowotworowe.

Rzecznik NFZ podkreśla, że do programu mogą przystąpić osoby w wieku od 50 do 65 lat u których w ciągu ostatnich 10 lat nie zostało wykonane takie badanie i u których nie występują objawy mogące świadczyć o nowotworze jelita grubego. - A także osoby, w wieku od 40 do 49 lat, u których w najbliższej rodzinie (krewny pierwszego stopnia) rozpoznano przypadek nowotworu jelita grubego - wyjaśnia Rafał Śliż.