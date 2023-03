TOP 10 najlepszych restauracji w Rzeszowie według serwisu Foodokracja. Pięknie podane dania! Zobaczcie sami!

„Ima Sushi”

Jagiellońska 7, 35-025 Rzeszów

Ranking otwiera restauracja Ima Sushi, która oferuje szeroki wybór wykwintnych dań kuchni japońskiej oraz sake i wino. Restauracja pochwalić się może specjalnie sprowadzonymi gatunkami ryb, które w połączeniu z najlepszym gatunkiem ryżu i lokalnymi produktami, tworzą zaskakujące połączenia. Na wyróżnienie zasługuje sposób podania, a sushi masterzy z Ima Sushi wiedzą najlepiej, jak udekorować talerz, tak, aby każdy gość wrócił po więcej.

Goście chwalą klimatycznie urządzone miejsce, nienaganną obsługę, a także pięknie podane i smaczne jedzenie.

„Oro Italia”

Jana Matejki 6, 35-062 Rzeszów

Kolejną knajpą wartą odwiedzenia według portalu Foodokracja to restauracja Oro Italia. Lokal oferuje włoskie panini, która produkowana jest z kraftowej, włoskiej mąki. Znajdziemy tam nie tylko świetnie przyrządzone kanapki, a także włoską pizzę, którą klienci bardzo chwalą. To, co jest plusem dla tego lokalu to możliwość wzięcia jedzenia w biegu, a także kupno na miejscu włoskich produktów, które oferuje restauracja.