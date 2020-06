To nie koniec burz. Jest kolejne ostrzeżenie IMGW. Możliwe podtopienia

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie II stopnia dotyczy wszystkich powiatów woj. podkarpackiego.

Groźne zjawiska pogodowe mogą wystąpić do godz. 8 dnia 23 czerwca.

Prawdopodobieństwo wynosi 80 proc.