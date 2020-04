Testy na koronawirusa w 15 minut? Można je zrobić prywatnie w Rzeszowie. Ale za wiedzę trzeba słono zapłacić

Testy COVID-19 w Rzeszowie można wykonywać w dwóch placówkach CM Medyk: przy al. Rejtana i przy ul. Szopena. Jest to szybki test diagnostyczny do wykrywania przeciwciał IgG/IgM. Robi się go z krwi pobranej z palca. Wynik testu poznajemy po ok. 15 minutach.