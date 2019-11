Tesco w Rzeszowie zamknięte. Wiemy co powstanie w miejscu hipermarketu

To już koniec Tesco w Rzeszowie. Tak było w ostatni dzień

- Hipermarket Tesco w Rzeszowie przy al. Powstańców Warszawy zakończył pracę z końcem października.Wszelkie ewentualne pytania co do przyszłości obiektu prosimy kierować do firmy Castorama, która jest nowym właścicielem obiektu - informuje biuro prasowe Tesco Polska.

O tym, że sieć Tesco zrezygnowała ze sklepów wielkopowierzchniowych pisaliśmy już w sierpniu. W całej Polsce zamknięto osiem podobnych hipermarketów.

