Terytorialsi udzielili pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie

- Gdy padło pierwsze stwierdzenie "Pomocy, kobieta mdleje!", natychmiast zareagowałem.

Uchroniło to poszkodowaną przed potencjalnym pogłębieniem urazu i dodatkowymi obrażeniami

wynikającymi z ran ciętych lub tłuczonych. Reakcja była na tyle szybka, że udało mi się jeszcze

pasażerkę złapać i asekurować - powiedział st. kpr. Michał Jurasz.

Żołnierz ruszył do udzielenia pierwszej pomocy, natychmiastową reakcją było położenie

omdlałej kobiety w korytarzu pociągu, dłońmi asekurował jej odcinek szyjny. Wsparcia

udzielił także jeden ze współpasażerów, który uniósł i przytrzymał kończyny dolne

omdlałej kobiety. Dzięki czemu natleniona krew z kończyn dotarła do mózgu i go dotleniła,

zapobiegając przyczynie omdlenia. Przez całą trasę st. kpr. Michał Jurasz był przy

pasażerce, aż do momentu gdy jej stan był stabilny i poczuła poprawę.

St. kpr. Michał Jurasz jest żołnierzem 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej od

ponad pięciu lat. Na co dzień jest również strażakiem OSP. Dzięki WOT podnosi swoje

kwalifikacje, wykorzystując je na każdym etapie zarówno jako żołnierz i jako strażak.