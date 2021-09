Tereny nad Wisłokiem, estakady pieszo-rowerowe i więcej zezwoleń na sprzedaż alkoholu na jutrzejszej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Miasto chce sprzedać trzy nieruchomości i zwiększyć liczbę pozwoleń na sprzedaż alkoholu

Przegłosowana zostanie też uchwała o przystąpieniu do wykonania planu zagospodarowania dla "Doliny Wisłoka". Obszar wzdłuż rzeki "ciągnie się" od mostu Zamkowego aż do północnej granicy Rzeszowa. W projekcie czytamy, że teren ma być zagospodarowany pod rekreację i komunikację pieszo-rowerową. Ma to też pomóc w przewietrzeniu miasta. Radni omówią też wspólną budowę z zarządem pow. rzeszowskiego drogi powiatowej Nr 1377R od granic Rzeszowa do pasa kolejowego w Rudnej Wielkiej.