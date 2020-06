Teatr "Maska" wznawia działalność. Na początek spektakl "Wystarczy być"

Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi rządu podczas spektakli będzie obowiązywał specjalny regulamin. Dotyczy on m.in. ograniczeń liczby widzów, która obecnie wynosi do 50 proc. pojemności widowni. Widzowie będą usadzani na zasadzie "szachownicy".

Teatr może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej. Należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa , dotyczy to także osób przebywających na widowni podczas spektaklu (obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do lat 4).

Pełny regulamin znajdziesz TUTAJ

Spektakl „Wystarczy być” jest oparty książce „Nie każdy umiał się przewrócić” Toona Tellegena, holenderskiego poety, który popularność zyskał jako pisarz książek dla dzieci i młodzieży. To przede wszystkim bajka o przyjaźni - takiej po prostu bezinteresownej, takiej, która jest i niczego nie oczekuje w zamian. Ale nie tylko. Również o sile wyobraźni, która potrafi zmieniać rzeczywistość. Bohaterowie sztuki wykorzystują tę siłę, by tworzyć własny, bajkowy świat (czasami kolorowy i piękny, a czasem, gdy wyobraźnia nie chce słuchać właściciela- szary). Wiewiórka, Mrówka Słoń próbują zmierzyć się ze swoimi pragnieniami i dowiedzieć się, co w ich życiu jest najważniejsze i co im daje radość.

Mocnym atutem spektaklu są bajeczna scenografia w wykonaniu Michała Dracza, dopełniona muzyką Grzegorza Mazonia.