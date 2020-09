Te pieski czekają na nowy dom w Schronisku w Boguchwale [ZDJĘCIA]

Jest to starszy, około 8 letni psi weteran, który nie jedno w swoim życiu już przeszedł. Major trafił do nas w bardzo złym stanie – był zagłodzony, odwodniony, słaby, a stan jego sierści i uszu ciężko opisać słowami. Na szczęście to już przeszłość, w tej chwili nasz bohater spokojnie dochodzi do siebie, nabiera wagi oraz zyskał nowy, piękny fryz widoczny na zdjęciach. Pomimo ciężkich chwil jakie niewątpliwie przeżył, Major nigdy nie stracił zaufania do człowieka. Od samego początku cierpliwie i ze stoickim opanowaniem znosił niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, a także bardzo chętnie poddawał się wszelkiego rodzaju głaskom, drapaniom i mizianiom. Dał się nam poznać jako elegancki, opanowany i bardzo towarzyski psi senior. Ponadto nie zaczepia innych psów, zachowuje się wobec nich spokojnie i neutralnie. Major jest zaszczepiony, odrobaczony i posiada książeczkę zdrowia. Kontakt w sprawie adopcji - 662 314 132

Fot. D. Czajak