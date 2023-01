Targi Młodej Pary w Rzeszowie. Spotkania z ekspertami, wystawcy, inspiracje i ciekawostki

Targi ślubne to okazja do spotkań ze specjalistami, złapania najlepszych ślubnych okazji oraz porównania setek ofert w jednym miejscu.

Każdorazowo gromadzą tysiące zwiedzających. Wystawcy z całej Polski w jednym miejscu prezentują swoje umiejętności i produkty.

- Co będzie się działo na miejscu? Kreujemy oryginalną przestrzeń spotkań narzeczonych z różnorodnymi markami ślubnymi. Tutaj wystawcy prezentują Wam swoje unikatowe oferty, eksperci dzielą się wiedzą związaną z przygotowaniem do dnia ślubu. Wszystko to buduje niepowtarzalną atmosferę, która towarzyszyć Wam będzie aż do samego ślubu. Dlaczego Targi Młodej Pary powinny znaleźć się na Waszej przedślubnej check-liście? Bo z nami zorganizujecie swój idealny ślub i wesele! - zachęcają organizatorzy.

Wydarzenie jest biletowane. Koszt - 10 zł/os.