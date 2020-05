Tarcza antykryzysowa dla biznesu – rusza cykl wideokonferencji dla przedsiębiorców

Polski rząd uruchomił w ostatnich tygodniach bezprecedensową pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii – to tarcza antykryzysowa, w tym tarcza finansowa. Zapowiadane są kolejne działania. Przedsiębiorcy muszą tylko wybrać, która z oferowanych form pomocy jest dla nich najlepsza, ustalić, czy spełniają warunki do jej udzielenia i poprawnie o nią zaaplikować. Dlatego rusza właśnie cykl skierowanych do nich konferencji, podczas których każdy zainteresowany uzyska pełną, rzetelną i bezpłatną informację. Pierwsza z wideokonferencji odbędzie się już we wtorek 26 maja, a jej tematem będzie wsparcie dla branży turystycznej.

– Ten projekt bardzo mnie cieszy, nie tylko dlatego, że ułatwi przedsiębiorcom korzystanie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej, ale także dlatego, że jest przykładem świetnej współpracy publicznych organizacji w jednym celu – pomocy przedsiębiorcom. Jestem przekonana, że nasza wspólna inicjatywa zapewni kompleksową wiedzę i ułatwi korzystanie z rozwiązań przewidzianych w tarczy – mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

- Cykl tych wideokonferencji da możliwość zadawania pytań o najważniejsze formy wsparcia. W szerokim wachlarzu tematów odpowiedź na nurtujące pytania znajdą niw tylko przedsiębiorcy, ale też samorządowcy, pracownicy sektora publicznego i wszyscy, którzy w swojej codziennej pracy współpracują z biznesem – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Partnerami cyklu jest 10 instytucji publicznych, odpowiedzialnych za wybrane obszary pomocy dla firm: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wybrani eksperci z tych instytucji będą rozmawiali o przygotowanych przez rząd rozwiązaniach osłonowych dla przedsiębiorców, a także o instrumentach, które mają być impulsem dla rozwoju gospodarki osłabionej pandemią. Co ważne, uczestniczący w wirtualnych spotkaniach przedsiębiorcy będą mogli w ich trakcie zadawać ekspertom pytania. Dodatkowo na ich pytania eksperci będą odpowiadali po każdym wydarzeniu w czasie dyżurów.

Podczas wirtualnych spotkań eksperci poruszą m.in. takie zagadnienia:

• rozwiązania i instrumenty finansowe z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej;

•tarcza samorządowa, która wesprze lokalne budżety istotnie uszczuplone w związku z pandemią;

•zmiany w Prawie zamówień publicznych, których celem jest przeciwdziałanie skutkom epidemii oraz nowe PZP, wchodzące w życie od 2021 r., które ma być impulsem dla gospodarki;

•pakiet mieszkaniowy oraz zmiany w procesie inwestycyjno-budowlanym, które przyczynią się do tego, że budownictwo mieszkaniowe będzie jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarki osłabionej wskutek pandemii.

Pełna informacja na temat cyklu, szczegółowy harmonogram i tematyka spotkań znajduje się na stronie : www.parp.gov.pl/tarcza.