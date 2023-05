Tak studenci WSPiA świętowali Dzień Unii Europejskiej (ZDJĘCIA)

Rozpoczynając Dzień Unii Europejskiej prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA pogratulował studentom pomysłu i zapału w organizacji dzisiejszego wydarzenia. – Dziękuję również Pani Teresie Kubas-Hul za wsparcie udzielone studentom. Hasło, które dziś nam towarzyszy, czyli „Młodzi w Unii” idealnie oddaje idee Unii Europejskiej. Pamiętajcie, że Wy młodzi ludzie jesteście przyszłością Unii, a Unia Europejska jest przyszłością Polski. Unia Europejska ma być dla Was. Wspólnota daje Wam wiele możliwości rozwoju, chociażby za pośrednictwem programu Erasmus +. Żyjecie już w czasach kiedy możecie swobodnie podróżować. Jednak nie zawsze tak było – tłumaczy studentom prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA.

Według Elżbiety Łukacijewska takie święto jest bardzo ważne szczególnie czasach, gdy tak wiele osób mówi o wyjściu Polski z UE. – Doceniam Wasz wysiłek i wkład w tę imprezę. Warto przy tej okazji podkreślić, że musimy zmienić nasze myślenie. Pamiętajmy, że Unia Europejska to my. Polska jest jej częścią, a nie instytucją stojąca obok – mówiła do studentów Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.