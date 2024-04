Tak prezentują się wyniki głosowania do rady miasta i na burmistrza w gm. Tyczyn w wyborach 2024

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA KOTULI: MENDOŃ Jadwiga Małgorzata: pozycja 11 : 2,75% (123 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: NAPORA Jan: pozycja 9 : 2,59% (116 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: STASICA Adrian Bartosz: pozycja 12 : 1,07% (48 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: GORZYNIK Dominik Aleksander: pozycja 12 : 3,2% (143 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: FORNAL Ryszard: pozycja 9 : 2,86% (128 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: KUŁAK Agnieszka Katarzyna: pozycja 10 : 1,07% (48 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: RABCZAK Karolina Wiktoria: pozycja 12 : 3% (134 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: TADLA Marian Franciszek: pozycja 9 : 2,21% (99 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA KOTULI: KOTULA Zbigniew: pozycja 11 : 1,14% (51 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY: PIOTROWSKI Mikołaj Ludomir: pozycja 2 : 0,96% (43 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: FORNAL-SERDECZNA Alicja Beata: pozycja 10 : 0,76% (34 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: ZIAJA Paweł Karol: pozycja 12 : 2,93% (131 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: DRĄŻEK Anita Iwona: pozycja 9 : 1,59% (71 głosów)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: NYCZ-WOJTAN Sylwia: pozycja 1 : 1,45% (65 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: MICHALAK Dorota: pozycja 10 : 0,72% (32 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: RAK Paweł Piotr: pozycja 12 : 4,34% (194 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: STANIEK Wacław Mariusz: pozycja 9 : 1,88% (84 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY: KRAWCZYK Janusz: pozycja 2 : 1,03% (46 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: MICHAŁEK Adrian Mateusz: pozycja 12 : 2,62% (117 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: RYBKA Piotr: pozycja 9 : 2,03% (91 głosów)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: FUDALI Damian Olaf: pozycja 1 : 1,19% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY: DYGUŁA Aleksander: pozycja 2 : 0,56% (25 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: PAŁKA Piotr: pozycja 9 : 3,02% (135 głosów)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: ANUSIK Mariusz Adam: pozycja 1 : 1,72% (77 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: DOMINO Marek Andrzej: pozycja 10 : 1,54% (69 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: CZOPOR Łukasz: pozycja 12 : 0,78% (35 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: WITEK Jacek Paweł: pozycja 9 : 1,7% (76 głosów)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: CZARNIK Jadwiga: pozycja 1 : 1,63% (73 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: MŁYNARCZYK Paweł Jan: pozycja 12 : 1,14% (51 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH OBRONY POLSKI: MROCZKA Barbara: pozycja 13 : 0,94% (42 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 9

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KAPLITA Marcin Piotr: pozycja 1 : 2,24% (100 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: KALITA Andrzej: pozycja 9 : 1,7% (76 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: SZTUK Ksenia Agata: pozycja 12 : 0,67% (30 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: ŁUSZCZKI Marek: pozycja 10 : 0,54% (24 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: GAŁEK Arkadiusz Ireneusz: pozycja 12 : 3,89% (174 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: LAMPART Grzegorz Adolf: pozycja 9 : 1,97% (88 głosów)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: LISKOWICZ Anna: pozycja 1 : 1,63% (73 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: FILIP Bogusław: pozycja 10 : 1,07% (48 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: BOROWIEC Adam Aleksander: pozycja 12 : 3,2% (143 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: WOJTURSKI Stanisław: pozycja 9 : 2,8% (125 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: HAŁOŃ Wiesław Augustyn: pozycja 10 : 1,54% (69 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - GENOWEFY SZAWARA: SZAWARA Genowefa: pozycja 14 : 3,4% (152 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: RYKOWSKI Janusz: pozycja 12 : 1,59% (71 głosów)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KOTOWICZ Bartłomiej: pozycja 1 : 1,54% (69 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: SURÓWKA Jacek Grzegorz: pozycja 9 : 1,14% (51 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: HOSZKO Dorota Irena: pozycja 10 : 0,34% (15 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: PROKOP Zdzisław Józef: pozycja 9 : 2,46% (110 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: RYBIŃSKA-KRUPA Anna Sylwia: pozycja 12 : 1,68% (75 głosów)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: STACHURSKI Grzegorz Marian: pozycja 1 : 1,48% (66 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: HOSZKO Krystian Franciszek: pozycja 10 : 0,09% (4 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: OCHĘDOWSKI Waldemar Władysław: pozycja 1 : 2,21% (99 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: SZCZEPAŃSKI Kazimierz: pozycja 10 : 0,69% (31 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: KALITA Tomasz: pozycja 12 : 0,67% (30 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: MROCZKA Joanna Wiesława: pozycja 9 : 0,45% (20 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII MIĘDLAR-MRUK „GMINA TYCZYN DLA CIEBIE”: SOŁEK Grzegorz Tomasz: pozycja 9 : 3,78% (169 głosów)

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: MAKULSKI Piotr Robert: pozycja 1 : 2,44% (109 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ GMINY TYCZYN: GOŚCIMIŃSKA Marzena: pozycja 12 : 0,31% (14 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMANUEL MACKIEWICZ - CZAS NA ZMIANY: WĘGIEREK Jolanta Agnieszka: pozycja 10 : 0,07% (3 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na burmistrza w gm. Tyczyn

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na burmistrza w gm. Tyczyn

Kto może kandydować na burmistrza w wyborach samorządowych?

Na burmistrza może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na burmistrza?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.