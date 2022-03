Tadeusz Ferenc członkiem Rady Nadzorczej MZBM w Rzeszowie

MZBM Sp. z o.o. zarządza i administruje obecnie 533 budynkami, w których łączna liczba lokali wynosi 16 537 (15 287 mieszkań i 1250 lokali użytkowych). Prezesem Zarządu MZBM jest Roman Szczepanek, a pozostali członkowie Rady Nadzorczej to: Jan Mazur (przewodniczący), Halina Bieniek-Stopa, Agnieszka Sak oraz Bogusław Ulijasz.

Kulisy zatrudnienia byłych wiceprezydentów Rzeszowa do MPWiK

We wtorek próbowaliśmy się dowiedzieć, za co dokładnie będzie odpowiadał 82-letni Tadeusz Ferenc i ile będzie zarabiał, ale w MZBM nikt nie chciał na ten temat z nami rozmawiać. Wielokrotnie odrzucano nasz telefon z prośbami o informacje.

Na stronie internetowej MZMB widnieje jego motto: „Transparentność i uczciwość to oszczędność środków własnych i bezpieczeństwo nieruchomości nam powierzonych”.