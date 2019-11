Taco Hemingway ogłosił daty koncertów nowej trasy "Pocztówka z Polski Tour". Na liście Rzeszów [ZNAMY DATĘ]

Chociaż Taco Hemingway zapowiadał, że w 2019 roku uda się na zasłużony odpoczynek, w te wakacje zaskoczył wszystkich, wypuszczając album "Pocztówka z Wwa, lato'19". Płyta w szybkim tempie stała się hitem, a na YouTubie pojedyncze utwory (i to bez teledysków), uzyskały wielomilionową liczbę wyświetleń.

Wczoraj wieczorem Taco Hemingway ogłosił, że w 2020 wyruszy w trasę koncertową po Polsce. Na mapie jego występów znalazł się również Rzeszów.

Kiedy Taco Hemingway pojawi się w Rzeszowie?

Trasę raper rozpocznie w lutym w Warszawie. Zaledwie miesiąc później swoje hity zarapuje w Millenium Hall w Rzeszowie. A dokładnie zrobi to w niedzielę 8.03.2020. Na razie nie można jeszcze kupić biletów na to wydarzenie, ale znając tempo sprzedaży biletów na koncerty Taco Hemingwaya zapewne rozejdą się one jak świeże bułeczki. Ich przedsprzedaż rozpocznie się 13 listopada.