Ta unikatowa atrakcja turystyczna pozwoli ci poznać Bieszczady i Solinę z nowej perspektywy! (ZDJĘCIA) Barbara Galas/BT

Zaplanuj wycieczkę w Bieszczady i skorzystaj z nowo otwartej atrakcji turystycznej, czyli kolejki linowo - gondolowej nad Soliną. Ci, którzy już nią jechali mówią, że wrażenia i widoki są wspaniałe i niezapomniane. Kolej kursuje od godziny 10 do 21. Bilet w obie strony to koszt od 32 do 45 zł od osoby, w zależności od ulg i wieku. Są też bilety tylko w jedną stronę oraz rodzinne. Szczegóły na: www.pkl.pl/solina.