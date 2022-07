Szukasz mieszkania lub je oferujesz studentom? Trwa akcja "Pokój dla Żaka" na Politechnice Rzeszowskiej

Oferta jest kierowana przede wszystkim do studentów, aby ułatwić im odnalezienie się w nowym miejscu. W bazie znajdują się m.in. informacje o otoczeniu danego lokum oraz przybliżony czas potrzebny, by dotrzeć np. na Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Ma to ułatwić świeżo upieczonym studentom odnalezienie się w Rzeszowie.

Osoby chcące zgłosić swoją ofertę wynajmu mieszkania samorząd zaprasza do kontaktu:

- na adres mailowy: [email protected]

- telefonicznie: 17 865 13 57, 17 865 16 61 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13)

- osobiście: Biuro Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej (DS Promień, ul. Akademicka 1, pok.23 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13)

- lub włożyć do urny w holu DS Promień, ul. Akademicka 1

Baza ofert znajduje się pod adresem: https://bit.ly/pokojdlazaka

Zajrzeliśmy do tworzonej bazy. Dla przykładu, w 2-pokojowym mieszkaniu przy ul. Dąbrowskiego, w 2-pokojowym pokoju miejsce kosztuje 450 zł miesięcznie. Za pokój w domku jednorodzinnym przy Wita Stwosza trzeba zapłacić 700 zł. Tyle samo za pokój przy Chrobrego z balkonem typu loggia.