Szkoła na Staromieściu będzie miała nowe skrzydło. Budowa właśnie się rozpoczyna

Pisaliśmy, że budynek na Staromieściu, w której mieszczą się Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Przedszkole nr 6 powstał jeszcze w latach 50-tych ubiegłego wieku. Miasto postanowiło go rozbudować i unowocześnić.

Dziś podpisana została umowa na wykonanie rozbudowy. Poprowadzi ją rzeszowska firma Bimat, która wygrała przetarg na to zadanie.

Budynek zyska zupełnie nowe skrzydło, w którym znajdzie się przede wszystkim nowa hala sportowa z widownią, zapleczem sanitarnym i siłownią. W nowej części powstaną sale lekcyjne, świetlica, stołówka i kuchnia oraz szatnie. Będzie tu także miejsce na przedszkole, w którym znajdzie się 5 oddziałów.

- To tym bardziej radosna chwila, że szkoła za rok będzie obchodzić 150-lecie istnienia. To, co widzimy w tej chwili, to budynek na miarę XX wieku, a teraz mamy XXI. Projekt jest fantastyczny, dzieci na pewno będą szczęśliwe z warunków, jakie im stworzymy dzięki rozbudowie – mówi Sławomir Gołąb, miejski radny Rozwoju Rzeszowa i szef Rady Osiedla Staromieście.